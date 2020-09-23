Son dakika haberleri: DHA YURT BÜLTENİ - 1
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri: DHA YURT BÜLTENİ - 1

Son dakika haberi: Başını direğe çarpan motosikletli polis memuru şehit oldu (ek)ŞEHİT POLİS, TOPRAĞA VERİLDİ Antalya'da, trafik kazasında şehit olan polis memuru Onur Küçük'ün cenazesi İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesine getirildi.

Son dakika haberleri: DHA YURT BÜLTENİ - 1
23.09.2020 08:10 | Son Güncelleme: 23.09.2020 08:14

Başını direğe çarpan motosikletli polis memuru şehit oldu (ek)

ŞEHİT POLİS, TOPRAĞA VERİLDİ 

Antalya'da, trafik kazasında şehit olan polis memuru Onur Küçük'ün cenazesi  İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesine getirildi.  

Muallimhane Cami önünde  düzenlenen törene Konya Valisi  Vahdettin Özkan, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı.Güçlükte ayakta durabilen eşi ev hanımı Gül Küçük'e kadın polis memurları yardımcı oldu. 

 3 kardeş olan Şehit Onur Küçük'ün Muş'ta görev yapan ikiz kardeşi Musa Küçük'ün de polis memuru olduğu öğrenildi. Şehit Küçük'ün Şırnak'taki Hendek operasyonunda da görev yaptığı öğrenildi. Şehit Küçük'ün cenazesi, kılınan namazın ardından  Akyol mezarlığı şehitliğine defnedildi. 

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Halife Hafter Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Demet Akalın Seren Serengil
Spor Babel Falcao Erol Bulut Malcolm Thomas Marcel Tisserand
Daha Fazla Kaza Adana Çocuk Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Konya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.9.2020 08:14:47. #1.15#
title