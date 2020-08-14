Son dakika haberleri! DHA YURT BÜLTENİ - 1 Son dakika gündem haberine göre ÇEŞME'DE OTLUK ALANDA YANGIN İZMİR'in Çeşme ilçesinde, otluk alanda yangın çıktı.

ÇEŞME'DE OTLUK ALANDA YANGIN

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlere itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken, bölgedeki 4 site tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangın, gece saatlerinde Çeşme ilçesine bağlı Ildır Mahallesi'ndeki otluk alanda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası dumanı fark eden çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlere müdahale ederken, tedbir amaçlı 4 sitenin de tahliye edildiği öğrenildi.Alevlerin yükseldiği bölgeye gelerek ekiplerden bilgi alan Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, "Yangına müdahale devam ediyor. Tedbir amaçlı 4 sitemizi boşalttık" dedi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

BAKAN PAKDEMİRLİ, BÖLGEYİ HELİKOPTERDEN İNCELEDİİzmir'in Çeşme ilçesinde otluk alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, ekipler saatlerdir müdahale ediyor. Henüz etkisi devam eden yangın bölgesine gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de yetkililerden bilgi aldı. Bakan Pakdemirli, basın mensuplarına yaptığı açıklamada yangının trafolardan çıkabileceğinin tahmin edildiğini söyledi. Pakdemirli, yangından 50 hektar civarı alanın etkilendiğini de ifade etti.

Pakdemirli, daha sonra yangın meydana gelen bölgeyi helikopterden inceledi. Pakdemirli'nin keşif uçuşu sırasında, DHA muhabiri de helikopterde hazır bulundu.

Kaynak: DHA