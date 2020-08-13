Son dakika haberleri: DHA YURT BÜLTENİ - 1 Bir son dakika haberine göre SÜRMENE'DE SELDE MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR BELEDİYEYE AİT İŞ MAKİNESİYLE BÖYLE KURTARILDITRABZON'un Sürmene ilçesinde, sağanağın etkili olduğu Baştımar Mahallesi'nde sel nedeniyle mahsur kalan 6 kişinin, itfaiye ve belediye ekiplerince iş makinesiyle kurtarılma anı, cep telefonu...

SÜRMENE'DE SELDE MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR BELEDİYEYE AİT İŞ MAKİNESİYLE BÖYLE KURTARILDI

TRABZON'un Sürmene ilçesinde, sağanağın etkili olduğu Baştımar Mahallesi'nde sel nedeniyle mahsur kalan 6 kişinin, itfaiye ve belediye ekiplerince iş makinesiyle kurtarılma anı, cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

MAHSUR KALAN KADIN KONUŞTU

Trabzon'un Sürmene ilçesinde etkili sağanak sel ve heyelanlara neden olurken, bazı evlerin giriş katlarını da su bastı. Selde etkilenen Ormanseven Mahallesi'ndeki vatandaşlar, evlerini basan suyu tahliye etmeye çalıştı. Selde mahsur kaldığı evden komşuları tarafından kurtarılan Fatma Topçu da, o anları anlatarak "Her zaman böyle oluyor, çok yağında 3 kez daha bu durumu yaşadık. Sel aniden geldi. Su gelince kendimi evin üst katına attım. Mahsur kaldım, korktum ağladım. Sel beni alıp götürecek sandım. Ağladım, kimse de yoktu. Sonra komşular geldi beni aldılarö dedi.

'SEL ANİDEN BASTIRDI'

Evde sel sularını temizleyen Arif Topçu ise "Sel aniden bastırdı, yoldaydım. Seli fark edince eve koştum. Bu bölgene ne yazık ki 3'üncü selimiz. Komşularımız kestikleri ağaç dalları ve atıkları bu ırmağa atıyorlar, sonuç ise kaçınılmaz. Bu atıklar atılmasa bunlar olmayacak. Üzülerek söylüyorum bunların çoğu benim akrabalarım. Her şey Allah geliyor ama biraz da tedbirli olmayızö diye konuştu. Bu arada sağanağın etkili olduğu Baştımar Mahallesi'nde sel nedeniyle mahsur kalan 3 kişi de, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yağışın etkisini azalttığı ilçede; belediye ve karayolları ekipleri, iş makineleri eşliğinde heyelan nedeniyle kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için başlattığı çalışmalar ise sürüyor.

Kaynak: DHA