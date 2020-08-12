Son dakika haberleri: DHA YURT BÜLTENİ - 1 Son dakika haberine göre ÇORUM'DA EV YANGINI: 5 ÖLÜÇORUM'un Bayat ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangında 5 kişi hayatını kaybetti.

ÇORUM'DA EV YANGINI: 5 ÖLÜ

ÇORUM'un Bayat ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangında 5 kişi hayatını kaybetti.

Yangın, dün saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Yatukcu Mahallesi'ndeki Ömer Çetin'e ait 2 katlı ahşap evde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenlı çıkan yangında yükselen alevleri ve dumanı görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, kısa sürede söndürüldü. Ekiplerin yaptığı incemelede Ömer Çetin, Yusuf İçuz ve Elif Naz Çetin'in cansız bedenine ulaşılırken, evde olduğu tahmin edilen 2 çocuğu ise ulaşmak için çalışma başlatıldı. Yangında yaşamını yitiren 3 kişinin cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

ÖLÜ SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Çorum'un Bayat ilçesinde Ömer Çetin'e ait 2 katlı ahşap evde çıkan ve 3 kişinin yaşamını yitirdiği yangında, kayıp olarak aranan Ela Çetin ve Elif İçuz'un da cansız bedenine ulaşıldı. İki çocuğun hayatını kaybetmesiyle yangında 3 olan ölü sayısı 5'e çıktı. Soğutma çalışmalarının yapıldığı yangındaki 2 çocuğunun cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

'YANGIN İLK ÖNCE KÜMESTE BAŞLAMIŞ'

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Bayat ilçesinde çıkan yangın sonucu 5 kişinin yaşamını yitirdiği 2 katlı ahşap evde incelemelerde bulundu. Yangın nedeniyle 3 evin küle döndüğünü ifade eden Vali Çiftçi, "Yangın neticesinde maalesef 1'i yetişkin, 4'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. Yangın ilk önce kümeste başlamış, daha sonra odunluğa sirayet etmiş ve daha sonra da 3 evin yanıp kül olmasına neden olmuştur. Yangına 7 itfaiye aracı müdahale etmesine rağmen alevler güçlükle söndürüldü. Büyük bir facia yaşandı. Allah bir daha böyle faciaları yaşatmasın. Kısa sürede enkaz kaldırma çalışmaları başlayacak. Yarın da tamamen enkazı temizlemiş olacağız" dedi.

Kaynak: DHA