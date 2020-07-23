Son dakika haberleri | DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3

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Son dakika gelişmesine göre Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Açılış Programı öncesinde sosyal mesafe ayarlamaları yapılıyor.
23.07.2020 14:16 | Son Güncelleme: 23.07.2020 14:43
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Açılış Programı öncesinde sosyal mesafe ayarlamaları yapılıyor. Fatih Belediyesi ekipleri, açılış öncesi Sultanahmet Meydanı'nda vatandaşların namaz kılacağı bölümde sosyal mesafe ayarlaması yapıyor. Namaz kılınacak alanda tek tek etiketler yapıştırılıyor. Yapıştırma işlemi öncesi iki kişinin arasındaki mesafeler ölçülerek belirleniyor.- İstanbul
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Kaynak: DHA