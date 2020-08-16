Son dakika haberleri! DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2
Son dakika haberi... Beyoğlu'nda 2 katlı binanın 2. katında yangın çıktı.
16.08.2020 11:15 | Son Güncelleme: 16.08.2020 11:28
Beyoğlu'nda 2 katlı binanın 2. katında yangın çıktı. Daire alev alev yanarken, ekipler yangına müdahale ediyor.
Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi, Doğramacı Şakir Sokak üzerinde bulunan 2 katlı binanın 2. katında yangın çıktı. Binadan alevler yükselirken, sokakta panik yaşandı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin, yangın söndürme çalışmaları sürüyor.- Paniği
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: DHA