Son dakika haberleri! DGS geç başvuruları başladı
Son dakika haberi: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) düzenlediği Dikey Geçiş Sınavı (DGS) geç başvuruları başladı.
03.07.2020 09:41 | Son Güncelleme: 03.07.2020 11:18
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) düzenlediği Dikey Geçiş Sınavı (DGS) geç başvuruları başladı.
Adaylar, geç başvuru işlemini bugün saat 23.59'a kadar yapabilecek.
DGS, 9 Ağustos'ta uygulanacak.
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Kaynak: AA