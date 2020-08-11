Son dakika haberleri! Deyrizorlu Araplar, YPG/PKK işgalinin bitmesini istedi
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Son dakika haberleri! Deyrizorlu Araplar, YPG/PKK işgalinin bitmesini istedi

Gelen son dakika haberlerine göre Suriye'nin Deyrizor ilinin önde gelenlerinden Akidet Kabilesi, topraklarının idaresinin, bölgeyi işgal eden terör örgütü YPG/PKK'dan alınarak kendilerine verilmesini istiyor.

Son dakika haberleri! Deyrizorlu Araplar, YPG/PKK işgalinin bitmesini istedi
11.08.2020 16:37 | Son Güncelleme: 11.08.2020 16:45

Suriye'nin Deyrizor ilinin önde gelenlerinden Akidet Kabilesi, topraklarının idaresinin, bölgeyi işgal eden terör örgütü YPG/PKK'dan alınarak kendilerine verilmesini istiyor.

2 Ağustos'ta liderlerinden birini kimliği belirsiz gruplarca yapılan suikast sonucu kaybeden Akidet Kabilesi üyeleri bir toplantı düzenledi.

Kabile lideri İbrahim el-Hivil, Deyrizor'un Zeyban köyünde yapılan toplantının ardından, YPG/PKK'ya destek olan ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinden taleplerinin yer aldığı bildiriyi okudu.

Hivil, SDG ismini kullanan YPG/PKK'nın bölgeyi ele geçirmesinin ardından suikastlerin meydana gelmeye başladığına dikkati çekerek, terör örgütünün bölgede güvenliği ve istikrarı sağlayamadığını kaydetti.

SDG'nin, söz konusu suikaste ilişkin herhangi soruşturma başlatmadığını vurgulayan Hivil, bölgede yaşanan tüm olaylardan koalisyon güçlerini sorumlu tutarak, suikastin aydınlatılması için bir komisyon kurulmasını talep etti.

Hivil okuduğu bildiride, koalisyon güçlerinin, YPG/PKK işgalindeki bölgelerin idaresini kendilerine vermesini istedi.

Alıkonulanların serbest bırakılması çağrısında da bulunan Akidet lideri Hivil, ülkede siyasi çözümün bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğine işaret etti.

Hivil, 1 ay içerisinde koalisyon güçlerinin, isteklerine yanıt vermesini ümit ettiklerini ifade etti.

Deyrizor'daki suikast ve gösteriler

Deyrizor'un doğu kırsalındaki Havayıç köyünde 2 Ağustos'ta Akidet kabilesi önderlerinden Şeyh Mutşir el-Hammud el-Hivil ve Şeyh İbrahim el-Halil el-Abbud el-Ced'an, araçlarıyla hareket halindeyken kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğramıştı.

Saldırıda Şeyh Mutşir ile araç şoförü olay yerinde hayatını kaybetmiş, Şeyh İbrahim ise yaralanmıştı.

Olayın ardından Havayıç, Şuheyl ve Zeyban'da toplanan halk, can güvenliklerinin olmadığı gerekçesiyle terör örgütü YPG/PKK'yı protesto etmişti.

YPG/PKK ise göstericilere ateş açarak karşılık vermiş ve 2 sivil hayatını kaybetmişti.

Geniş çaplı gösterilerin ardından terör örgütü YPG/PKK söz konusu bölgeleri kuşatarak onlarca sivili alıkoymuştu.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgilere göre, suikaste uğrayan Akidet kabilesinin önderi, terör örgütü YPG/PKK elebaşlarından "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in 11 gün önce Arap kabileleri ile düzenlediği toplantıya katılmayı reddetmişti.

Çoğunluğu Araplardan oluşan Deyrizor'un Fırat Nehri'nin doğusunda kalan bölümü 2016 yılından bu yana terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altında.

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Kaynak: AA

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