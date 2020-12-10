Son dakika haberleri: Devriye gezen trafik polisleri buldu
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Son dakika haberleri: Devriye gezen trafik polisleri buldu

10.12.2020 16:05 | Son Güncelleme: 10.12.2020 16:09
Son dakika haberleri: Devriye gezen trafik polisleri buldu

Gelen son dakika haberlerine göre Bilecik'te güzergah kontrolü yapan trafik ekiplerinin bulduğu yaralı şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Bilecik'te güzergah kontrolü yapan trafik ekiplerinin bulduğu yaralı şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Bilecik Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, D/650-03 karayolu Sakarya- Bozüyük istikameti 19'uncu kilometresi Kerem Ali Kavşağı emniyet şeridinde yaralı olarak bir şahin gördüler. Ekipler hemen yaralı şahini polis otosuna alarak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim ettiler. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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