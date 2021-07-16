Son dakika haberi: Kilis'te devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Son dakika haberler... Kilis'in Polateli ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kilis'in Polateli ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Söğütlü köyünde Sebahattin Kartal'ın (76) kullandığı 79 AG 970 plakalı traktör, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Traktörün altında kalarak ağır yaralanan Kartal, sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kartal, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz