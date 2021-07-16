Son dakika haberi: Kilis'te devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
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Son dakika haberi: Kilis'te devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Son dakika haberi: Kilis'te devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Kilis'in Polateli ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kilis'in Polateli ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Söğütlü köyünde Sebahattin Kartal'ın (76) kullandığı 79 AG 970 plakalı traktör, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Traktörün altında kalarak ağır yaralanan Kartal, sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kartal, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Son dakika haberi: Kilis'te devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Son dakika haberi: Kilis'te devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Son dakika haberi: Kilis'te devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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