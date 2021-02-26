Son dakika haberleri! Devrilen traktörün sürücüsü öldü
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Son dakika haberleri! Devrilen traktörün sürücüsü öldü

26.02.2021 16:44 | Son Güncelleme: 26.02.2021 16:48
Son dakika haberleri! Devrilen traktörün sürücüsü öldü

Son dakika gündem haberine göre ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde kontrolden çıkıp devrilen traktörün sürücüsü Mustafa Zümber (62), hayatını kaybetti.

ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde kontrolden çıkıp devrilen traktörün sürücüsü Mustafa Zümber (62), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Sayca Mahallesi'nde meydana geldi. İlaçlama yapmak için evinden bahçesine giden Mustafa Zümber yönetimindeki traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Traktörün altında kalan Zümber, kaza yerinde hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, Zümber'in cesedini sıkıştığı yerden çıkardı. Zümber'in cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali GÖKDAL

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