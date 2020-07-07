Son dakika haberleri: Devrilen traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı
Son dakika güncel haberi... Kırklareli'nde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi ağır yaralandı.
07.07.2020 17:27 | Son Güncelleme: 07.07.2020 18:24
Kırklareli'nde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine bağlı Çakıllı beldesinde çiftçilik yapan Osman Candan, traktör ile tarlaya gittiği sırada Tekke mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekipleri ile İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu Candan, sıkıştığı yerden kurtarıldı. Ağır yaralanan Candan, sağlık ekiplerince Vize Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Candan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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Kaynak: AA