Son dakika haberleri: Devrilen tırda çıkan yangın tarlaya sıçradı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Devrilen tırda çıkan yangın tarlaya sıçradı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Mardin'in Nusaybin ilçesinde devrilen tırda çıkan ve tarlaya sıçrayan yangın söndürüldü.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde devrilen tırda çıkan ve tarlaya sıçrayan yangın söndürüldü.

Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen tır, Cizre-Nusaybin İpek Yolu'nda devrildi.

Alev alan tırın sürücüsü, yoldan geçen diğer araç şoförlerinin yardımıyla kurtarıldı.

Tırdaki yangın, yol kenarındaki tarlalara da sıçradı. İtfaiye ekipleri, tırdaki ve tarlalardaki yangını söndürdü.

Tır şoförü, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Son dakika haberleri: Devrilen tırda çıkan yangın tarlaya sıçradı
Son dakika haberleri: Devrilen tırda çıkan yangın tarlaya sıçradı
Son dakika haberleri: Devrilen tırda çıkan yangın tarlaya sıçradı
Son dakika haberleri: Devrilen tırda çıkan yangın tarlaya sıçradı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Bingöl'de 14 gün sonra aynı yerde orman yangını (2)
Bingöl'de 14 gün sonra aynı yerde orman yangını (2)
Bingöl'de 14 gün sonra aynı yerde orman yangını! 10 kilometrelik alana yayıldı
Bingöl'de 14 gün sonra aynı yerde orman yangını! 10 kilometrelik alana yayıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Lütfü Türkkan Mustafa Şentop Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Brad Pitt Seda Sayan Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Cristiano Metin Oktay Şenol Güneş Emre Kocadağ Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri: Devrilen tırda çıkan yangın tarlaya sıçradı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.6.2021 20:49:20. #1.16#

title