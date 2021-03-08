Son dakika haberleri! - Devrilen tır TEM bağlantı yolunu trafiğe kapattı: 1 yaralı

Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 il için yeni kısıtlamalar yolda

Türkiye'nin çıkarıldığı F-35 programına bir darbe daha! İngiltere iptal etti

"Çiçekçi annenin Oxford'lu kızı" diye haber olmuşlardı, tüm hikaye yalan çıktı

- Devrilen tır TEM bağlantı yolunu trafiğe kapattı: 1 yaralı

Otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu

Tır sürücüsü sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı

SAKARYA - Sakarya'da TEM bağlantı yolunda kontrolden çıkarak devrilen metal malzeme yüklü tır, yolu trafiğe kapattı. Tır sürücüsünün yaralandığı kazada Ankara istikameti Sakarya gişeleri girişi trafiğe kapanırken, otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, TEM Otoyolu Sakarya gişeleri girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinden Ankara istikametine doğru seyir halinde olan ve Sakarya gişelerinden çıkış yapmak isteyen S.A. idaresindeki 42 GP 333 plakalı metal yüklü tır bağlantı yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Bariyerlere devrilen tır sürücüsü kazada yaralandı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tır içerisinde sıkışan sürücü bölgeye sevk edilen itfaiye erlerince sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza sebebi ile TEM bağlantı yolu karayolları ve polis ekiplerince trafiğe kapatıldı. İstanbul'dan Ankara istikametinde kapanan bağlantı yolu sebebi ile trafik bir süre aksadı. Ekiplerce otoyoldan çıkmak isteyen sürücüler, Akyazı gişelerine yönlendirildi. Tırı bölgeden kaldırma çalışmaları ise yaklaşık 1 buçuk saattir devam ediyor. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN TOKYÜREK