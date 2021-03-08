Son dakika haberleri! - Devrilen tır TEM bağlantı yolunu trafiğe kapattı: 1 yaralı
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Son dakika haberleri! - Devrilen tır TEM bağlantı yolunu trafiğe kapattı: 1 yaralı

08.03.2021 21:55 | Son Güncelleme: 08.03.2021 22:00

Son dakika haberler: - Devrilen tır TEM bağlantı yolunu trafiğe kapattı: 1 yaralı Otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu Tır sürücüsü sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı Sakarya'da TEM bağlantı yolunda kontrolden çıkarak devrilen metal malzeme yüklü tır, yolu trafiğe kapattı.

- Devrilen tır TEM bağlantı yolunu trafiğe kapattı: 1 yaralı

Otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu

Tır sürücüsü sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı

SAKARYA - Sakarya'da TEM bağlantı yolunda kontrolden çıkarak devrilen metal malzeme yüklü tır, yolu trafiğe kapattı. Tır sürücüsünün yaralandığı kazada Ankara istikameti Sakarya gişeleri girişi trafiğe kapanırken, otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, TEM Otoyolu Sakarya gişeleri girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinden Ankara istikametine doğru seyir halinde olan ve Sakarya gişelerinden çıkış yapmak isteyen S.A. idaresindeki 42 GP 333 plakalı metal yüklü tır bağlantı yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Bariyerlere devrilen tır sürücüsü kazada yaralandı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tır içerisinde sıkışan sürücü bölgeye sevk edilen itfaiye erlerince sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza sebebi ile TEM bağlantı yolu karayolları ve polis ekiplerince trafiğe kapatıldı. İstanbul'dan Ankara istikametinde kapanan bağlantı yolu sebebi ile trafik bir süre aksadı. Ekiplerce otoyoldan çıkmak isteyen sürücüler, Akyazı gişelerine yönlendirildi. Tırı bölgeden kaldırma çalışmaları ise yaklaşık 1 buçuk saattir devam ediyor. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika haberleri! - Devrilen tır TEM bağlantı yolunu trafiğe kapattı: 1 yaralı
Son dakika haberleri! - Devrilen tır TEM bağlantı yolunu trafiğe kapattı: 1 yaralı
Son dakika haberleri! - Devrilen tır TEM bağlantı yolunu trafiğe kapattı: 1 yaralı
Son dakika haberleri! - Devrilen tır TEM bağlantı yolunu trafiğe kapattı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN TOKYÜREK

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