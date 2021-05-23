Son dakika haberleri! Devrilen otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri! Devrilen otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika haberleri! Devrilen otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, çalıştığı fabrikadan çıkan Ali K. idaresindeki 26 VZ 781 plakalı otomobil ilçe merkezi istikametine doğru seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Son dakika haberleri! Devrilen otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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