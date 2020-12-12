Son dakika haberleri! Devrilen motosiklet sürücüsünün sürüklenip, otomobile çarptığı anlar kamerada
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Son dakika haberleri! Devrilen motosiklet sürücüsünün sürüklenip, otomobile çarptığı anlar kamerada

12.12.2020 17:27 | Son Güncelleme: 12.12.2020 17:31
Son dakika haberleri! Devrilen motosiklet sürücüsünün sürüklenip, otomobile çarptığı anlar kamerada

Son dakika haberleri: İZMİT'te sürücüsünün geri manevra yaptığı araca çarpmamak için motosikleti çevirince, devrilip yaklaşık 10 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü yol kenarında park halindeki otomobile çarptı.

İZMİT'te sürücüsünün geri manevra yaptığı araca çarpmamak için motosikleti çevirince, devrilip yaklaşık 10 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü yol kenarında park halindeki otomobile çarptı. O anlar güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

Olay, çarşamba günü, İzmit Bağçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobil sürücüsü geri manevra yaptığı sırada, caddedeki motosiklet sürücüsü, otomobile çarpmamak için aracını sağ yöne çevirdi. Bu sırada kontrolden çıkan motosiklet devrildi. Yola düşen sürücü ve motosiklet ayrı ayrı sürüklendi. Motosiklet sürücüsü yaklaşık 10 metre sürüklenmesinin ardından yol kenarında duran otomobile çarptı. Kazadan yaralanmadan kurtulan sürücü, daha sonra sürüklenen motosikletini alarak yoluna devam etti.Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.


Son dakika haberleri! Devrilen motosiklet sürücüsünün sürüklenip, otomobile çarptığı anlar kamerada
Son dakika haberleri! Devrilen motosiklet sürücüsünün sürüklenip, otomobile çarptığı anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun TAN

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