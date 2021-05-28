Son dakika haberleri | Devrilen direğin altında kalan çocuk hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri | Devrilen direğin altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Son dakika haberleri | Devrilen direğin altında kalan çocuk hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Manisa'nın Alaşehir ilçesinde elektrik direklerinin değiştirilmesi sırasında halatı koparak devrilen direğin altında kalan 11 yaşındaki çocuk feci şekilde hayatını kaybetti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde elektrik direklerinin değiştirilmesi sırasında halatı koparak devrilen direğin altında kalan 11 yaşındaki çocuk feci şekilde hayatını kaybetti.

Olay Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fatih Mahallesi Dedekorkut Caddesinde bir firmaya ait çalışanların elektrik direklerini değiştirmesi sırasında, direklerden biri iş makinesiyle kaldırılırken halatı koptu. Bu esnada arkadaşlarıyla top oynayan 11 yaşındaki Ege Eymen Gülentürk, şantiye alanına kaçan topu almak için oraya koştu. Halattan kopan direğin altında kalan talihsiz çocuk çevredekilerin haber vermesi üzerine 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Gülentürk, hayatını kaybetti.

Öte yandan olayla ilgili çalışma yapan Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri iş makinesi operatörü E.T.'yi ve çalışan M.K.'yi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan E.T. ve M.K.'nin işlemleri devam ederken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - MANİSA

Son dakika haberleri | Devrilen direğin altında kalan çocuk hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | Devrilen direğin altında kalan çocuk hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | Devrilen direğin altında kalan çocuk hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | Devrilen direğin altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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