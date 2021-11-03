Son dakika haberleri: Devrek'te trafik kazası: 1 yaralı

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Devrek ilçesi Başlarkadı mevkiinde meydana gelen kazada sürücü H.Y. idaresindeki 67 EZ 737 plakalı aracın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek devrilmesi neticesinde 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Meydana gelen kazada hafif yaralanan G.Y. olay yerine gelen ambulansla Devrek Devlet Hastanesinde tedavi alınırken, meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet