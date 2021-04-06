Son dakika haberleri... "Devletin çelik bileği" suçluların korkulu rüyası oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... "Devletin çelik bileği" suçluların korkulu rüyası oldu

Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... 'Devletin çelik bileği' suçluların korkulu rüyası oldu

Son dakika gündem haberine göre Polis Özel Harekatçılar (PÖH), zorlu eğitimlerden geçerek kazandıkları yetenekler sayesinde havada, karada ve denizde suç ve suçluyla mücadelede etkin rol oynuyor.

ORHAN ONUR GEMİCİ - Polis Özel Harekatçılar (PÖH), zorlu eğitimlerden geçerek kazandıkları yetenekler sayesinde havada, karada ve denizde suç ve suçluyla mücadelede etkin rol oynuyor.

Türk Polis Teşkilatının "göz bebeği" olan PÖH'ler, merkezde Özel Harekat Başkanlığı, taşrada ise özel harekat şube müdürlükleri ya da büro amirliklerinde görev yapıyor.

Emniyet personelinden gönüllü olup verilen eğitimleri başarıyla tamamlayanlar, özel harekat üniformasını giymeye hak kazanıyor.

Aldıkları zorlu eğitimler ve sahip oldukları profesyonellikle adeta "dosta güven, düşmana korku" veren özel harekat polisleri, ülkenin birliği ve bütünlüğü, vatandaşların huzuru için 7 gün 24 saat vatan nöbeti tutuyor.

Terör örgütlerine yönelik yurdun dört yanında düzenlenen operasyonların baş kahramanı olan PÖH'ler, zorlu iklim ve arazi koşullarında sürdürdükleri operasyonlarla teröristlere nefes aldırmıyor.

PÖH'ler, terörle mücadele operasyonlarında gösterdikleri azim ve başarıdan dolayı "devletin çelik bileği" olarak anılıyor.

Operasyonların değişmez ismi oldular

Özel harekat polisleri, ülke genelindeki asayiş, uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında da kendilerine verilen görevi layıkıyla yerine getiriyor.

Uçak, metro, tren ve gemi gibi araçlar ile her türlü meskun mahalde meydana gelen rehin alma olaylarına müdahale eden PÖH'ler, rehinelerin sağ salim kurtarılması için titizlikle görev yapıyor.

Ülke genelinde karadan ulaşılması mümkün olmayan bölgelere yönelik operasyonlarda görev alan Taktik Su Altı Operasyon birimindeki PÖH'ler de su altı ya da su üstünden yaptıkları müdahalelerle suçluları etkisiz hale getiriyor.

Üstün gözlem yeteneğine sahip olacak şekilde eğitim alan özel harekat polislerinin önemli görevleri arasında devlet büyüklerinin korunması da yer alıyor.

Atış, yakın savunma, ilk müdahale eğitimleri alıyorlar

İleri seviye, keskin nişancı ve her türlü pozisyonda atış tekniği becerilerine sahip olan PÖH'ler, vurulması güç hedefleri kolaylıkla etkisiz hale getirebiliyor.

PÖH'ler ayrıca kendilerini tehdit eden silahlı, bıçaklı ya da sopalı kişileri etkisiz hale getirebilmek için etkili güç kullanma ve yakın savunma eğitimleri alıyor.

İlk müdahale eğitimlerine katılan PÖH'ler, operasyonlarda yaralanan mesai arkadaşlarının ilk müdahalesini yaptıktan sonra güvenli bölgeye intikalini sağlıyor.

Sanal ortamda çatışma eğitimi alıyorlar

Özel harekat polisleri, suç ve suçluyla mücadelelerine katkı sağlaması amacıyla son teknolojiden de faydalanıyor.

Bu noktada Özel Harekat Başkanlığı bünyesindeki Sanal Taktik Eğitim Merkezi dikkati çekiyor. Merkezde bilgisayar kontrollü, teknolojiyle donatılmış giyilebilir yelekle operasyonlara katılan PÖH'ler, suçlularla yaşanabilecek çatışmaları sanal ortamda tecrübe ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Haydar Akar Cahit Özkan Alparslan Türkeş
Magazin Hadise Demet Özdemir İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Cenk Tosun Ozan Tufan İsmail Kartal Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... "Devletin çelik bileği" suçluların korkulu rüyası oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 11:04:45. #1.16#
title