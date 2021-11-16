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Son dakika haberleri: Devlete ve cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri: Devlete ve cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan şahıs tutuklandı

Son dakika haberleri... Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde devleti aşağılayıcı ifadeler kullanarak, cumhurbaşkanına hakaret etmekten gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde devleti aşağılayıcı ifadeler kullanarak, cumhurbaşkanına hakaret etmekten gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, gece saatlerinde Kazımdirik-Turan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, devleti aşağılayıcı ifadeler kullanan, cumhurbaşkanına hakaret eden ve görevli polis memurlarına mukavemette bulunan H.B. adlı şahıs gözaltına alınarak Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Karakoldaki işlemleri tamamlanan H.B, adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından 'Türk milleti, cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağılama, cumhurbaşkanına hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından tutuklanan şahıs, Tekirdağ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

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