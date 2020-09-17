Son dakika haberleri... Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni Son dakika gündem haberine göre Erzurum'da şehit yakınları ile gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı düzenlenen törenle verildi.

Erzurum'da şehit yakınları ile gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı düzenlenen törenle verildi.

Erzurum'da, Valiliğin toplantı salonunda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, şehit ve gazilerin öz geçmişleri okundu.

Törende, 2016'da Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerin bombalı saldırısında şehit düşen polis memuru Mustafa Karakaya'nın annesi Güler Kaya, oğlunun resmini gördüğü sırada duygulanarak gözyaşı döktü.

Vali Okay Memiş'in, yanına giderek teskin etmeye çalıştığı anne Kaya, salondakileri de duygulandırdı.

Ailelerle tek tek görüşen Vali Memiş, ardından 5 şehit yakını ve 2 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratını tevdi etti.

Vali Memiş, törende yaptığı konuşmada, güvenlik güçlerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, terörle mücadelede 24 saat görevlerinin başında olduğunu anlattı.

Memiş, "Allah bizleri hem şehitlerimize hem gazilerimize mahcup etmesin. Onlara minnettarız. Yeniden Türk milletinin başı sağ olsun." diye konuştu.

Şehit annesi Güler Karakaya ise gazetecilere yaptığı açıklamada, yıllar geçse de acısının ilk günkü gibi taze olduğunu belirterek "Hem büyük bir acı hem de büyük bir onur yaşadım." ifadesini kullandı.

Baba Yahya Karakaya da şehit aileleri olarak her zaman "vatan sağ olsun" dediklerini ifade etti. Karakaya, "Bir oğlumuz vatan için şehit düştü. Şimdi diğer oğlum da 'vatan sağ olsun' diyerek polis olmak istiyor. Bizlere de bazıları sevinmesin diye bir köşede için için ağlamak düştü." dedi.

Kaynak: AA