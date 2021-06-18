Son dakika haberleri: Devlet Hastanesi'nde aşı kuyruğuna girenlere çorba ikramı yapıldı
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Son dakika haberleri: Devlet Hastanesi'nde aşı kuyruğuna girenlere çorba ikramı yapıldı

Son dakika haberleri: Devlet Hastanesi'nde aşı kuyruğuna girenlere çorba ikramı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Korona virüs (Covit-19) aşılama programı kapsamında sabah erken saatlerde Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde aşı kuyruğuna giren vatandaşlara çorba ikramı yapıldı.

Korona virüs (Covit-19) aşılama programı kapsamında sabah erken saatlerde Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde aşı kuyruğuna giren vatandaşlara çorba ikramı yapıldı.

Aşı olmak içim sabah erken saatlerde Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nin yolunu tutan vatandaşlara hastane yönetimi çorba ikramında bulundu. Yaklaşık 2 saat boyunca kuyruğa giren vatandaşlara hizmet verilirken, vatandaşlar ikramdan dolayı hastane yönetiminin teşekkür ettiler. - AFYONKARAHİSAR

Son dakika haberleri: Devlet Hastanesi'nde aşı kuyruğuna girenlere çorba ikramı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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