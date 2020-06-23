Son dakika haberleri: DEVA Partisi Milletvekili Yeneroğlu, baro başkanlarının yürüyüşünün engellenmesini eleştirdi
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Son dakika haberleri: DEVA Partisi Milletvekili Yeneroğlu, baro başkanlarının yürüyüşünün engellenmesini eleştirdi

Gelen son dakika haberlerine göre Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Avukatlık Kanunu'ndaki değişiklikleri protesto etmek isteyen bazı baro başkanlarının yürüyüşüne engel olunmasını eleştirerek, "Savunma hakkının temsilcisi ve hukuk devletinin bekçisi olan avukatları temsil eden...

Son dakika haberleri: DEVA Partisi Milletvekili Yeneroğlu, baro başkanlarının yürüyüşünün engellenmesini eleştirdi
23.06.2020 14:25 | Son Güncelleme: 23.06.2020 15:02

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Avukatlık Kanunu'ndaki değişiklikleri protesto etmek isteyen bazı baro başkanlarının yürüyüşüne engel olunmasını eleştirerek, "Savunma hakkının temsilcisi ve hukuk devletinin bekçisi olan avukatları temsil eden baro başkanlarının gösteri ve yürüyüşünün kime, ne zararı olabilir?" dedi.

Yeneroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, baro başkanlarının "Savunma Yürüyüşü" ile Avukatlık Kanunu'ndaki değişikliklere karşı olduklarını duyurmak istediğini söyledi.

Değişiklik önerisinin Anayasa'ya aykırı olduğunu savunan Yeneroğlu, "Meslek örgütlerinin başkanları, aslında kendi haklarını değil, demokrasi ve hukuk devletini savunmak için çıktıkları yürüyüşte maalesef iktidar tarafından hukuksuz bir biçimde engellenmiştir. Baro başkanları darp edilmiş, polis şiddetine maruz kalmışlardır. Kendilerine ulaştırılmak istenen temel ihtiyaçlarına dahi el konulmuştur." diye konuştu.

Yeneroğlu, Ordu ve Gaziantep baro başkanlarının gözaltına alınmak istendiğini ve darp edildiğini ifade ederek, "Savunma hakkının temsilcisi ve hukuk devletinin bekçisi olan avukatları temsil eden baro başkanlarının gösteri ve yürüyüşünün kime, ne zararı olabilir? Şehre girmek istemeleri karşısında polis engeliyle karşılaşmaları, uygulanan baskı ve cebir tüm avukatlar özelinde, asli unsuru oldukları yargıya ve ona olan inanca bir ihanet değil midir?" diye sordu.

Söz konusu düzenlemeye tüm baroların karşı olduğunu savunan Yeneroğlu, herkesin kabul edebileceği bir düzenlemenin yapılmasını ya da bu düzenlemeden vazgeçilmesini istedi.

Merkezi sınavlar nedeniyle 20, 27 ve 28 Haziran tarihlerinde uygulanması kararlaştırılan sokağa çıkma kısıtlamalarına da değinen Yeneroğlu, tedbirlerin Bilim Kurulu kararlarına uygun alınmadığını ve Anayasaya aykırı olduğunu öne sürdü.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin TBMM Başkanlığına sunulduğunu anımsatan Yeneroğlu, işe alınırken soruşturma yapılacak personelin birinci derece yakınlarının da soruşturma kapsamına sokulduğunu belirterek, bu hükmün tekliften çıkarılması gerektiğini söyledi.

Personelle ilgili sınırların açıkça çizilmesi ve kapsamın dışına çıkılmaması gerektiğini dile getiren Yeneroğlu, "Geçmiş dönemde vatandaşlarımız güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması hususlarında ciddi sorunlar yaşamışlardır. Bu durum, uygulamada uygulayıcılar tarafından yaşatılan keyfiyetler, şeffaflıktan uzak raporlar ve kurumların takdir yetkisinin genişliğinden de kaynaklanmıştır." dedi.

Yeneroğlu, hazırlanan raporlardaki şeffaflığın, içeriğin kişilerle paylaşılması ve bu belgelere karşı dava açma yolunun tanınması ile mümkün olacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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