Deva Partisi Arnavutköy İlçe Başkanlığı'na gece yarısı silahlı saldırı

İSTANBUL - Deva Partisi Arnavutköy İlçe Başkanlığı'na gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi yada kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken saldırıda herhangi can kaybı yada yaralanma yaşanmadı. Polis ekipleri parti binası ve çevresinde güvenlik önlemleri alarak saldırıya ilişkin inceleme başlattı.