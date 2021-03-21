Dev narkotik operasyonunda 175 tutuklama
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Dev narkotik operasyonunda 175 tutuklama

21.03.2021 16:42 | Son Güncelleme: 21.03.2021 17:35

Antalya'da geçtiğimiz Çarşamba günü uyuşturucu ticaretine yönelik 3 ilçede 2 bin 500 polis, 318 ekibin katılımıyla eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 231 şüpheliden 175'i tutuklandı.

Antalya'da geçtiğimiz Çarşamba günü uyuşturucu ticaretine yönelik 3 ilçede 2 bin 500 polis, 318 ekibin katılımıyla eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 231 şüpheliden 175'i tutuklandı. Gözaltına alınan 8 şüphelinin Adliyedeki işlemlerine devam edildiği bildirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla geçtiğimiz 17 Mart gecesi 2 bin 500 polis ile operasyon düzenlendi. Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda Muratpaşa, Kepez ve Aksu ilçelerinde önceden belirlenen yaklaşık 200 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hava destekli süren operasyonda ve devamında toplam 231 şüpheli gözaltına alınırken uyuşturucu maddeler ile birlikte ateşli silahlar ele geçirildi. 231 şüpheliden 175'i çıkarıldıkları mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

-İHA-

Dev narkotik operasyonunda 175 tutuklama
Dev narkotik operasyonunda 175 tutuklama
Dev narkotik operasyonunda 175 tutuklama
Dev narkotik operasyonunda 175 tutuklama
Dev narkotik operasyonunda 175 tutuklama
Dev narkotik operasyonunda 175 tutuklama
Dev narkotik operasyonunda 175 tutuklama
Dev narkotik operasyonunda 175 tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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