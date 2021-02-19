Son dakika haberleri | Destici: "(Gara'da 13 Türk vatandaşının şehit edilmesi) İç siyaset meselesi yapılmaması lazım"
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Son dakika haberleri | Destici: "(Gara'da 13 Türk vatandaşının şehit edilmesi) İç siyaset meselesi yapılmaması lazım"

19.02.2021 13:15 | Son Güncelleme: 19.02.2021 13:22

Gelen son dakika haberlerine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin basın toplantısı BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin basın mensuplarının sorularını yanıtlaması ANKARA (AA) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti genel merkezinde BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin basın toplantısı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin basın mensuplarının sorularını yanıtlaması ANKARA (AA) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti genel merkezinde BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu ve Destici, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. (4)

Son dakika haberleri | Destici: '(Gara'da 13 Türk vatandaşının şehit edilmesi) İç siyaset meselesi yapılmaması lazım'
Son dakika haberleri | Destici: '(Gara'da 13 Türk vatandaşının şehit edilmesi) İç siyaset meselesi yapılmaması lazım'
Son dakika haberleri | Destici: '(Gara'da 13 Türk vatandaşının şehit edilmesi) İç siyaset meselesi yapılmaması lazım'
Son dakika haberleri | Destici: '(Gara'da 13 Türk vatandaşının şehit edilmesi) İç siyaset meselesi yapılmaması lazım'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kıvanç Gürbüz

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