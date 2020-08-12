Son dakika haberleri... Destici: Amanos Dağları ve çevresinden devleti, milleti tehdit edemeyecekler
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Son dakika haberleri... Destici: Amanos Dağları ve çevresinden devleti, milleti tehdit edemeyecekler

Gelen son dakika haberlerine göre BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İçişleri Bakanlığı'nca Amanos Dağları'nda başlatılan Yıldırım-5 Operasyonu'na ilişkin, "Biz inanıyoruz ki bu operasyon sona erdiğinde Amanos Dağları ve çevresinde artık terör örgütlerinin hiçbir yuvası kalmayacak ve buradan devleti,...

Son dakika haberleri... Destici: Amanos Dağları ve çevresinden devleti, milleti tehdit edemeyecekler
12.08.2020 14:27 | Son Güncelleme: 12.08.2020 14:31

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İçişleri Bakanlığı'nca Amanos Dağları'nda başlatılan Yıldırım-5 Operasyonu'na ilişkin, "Biz inanıyoruz ki bu operasyon sona erdiğinde Amanos Dağları ve çevresinde artık terör örgütlerinin hiçbir yuvası kalmayacak ve buradan devleti, milleti tehdit edemeyecekler" dedi.

BBP lideri Mustafa Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Destici, Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesinin tüm dünya ile birlikte devam ettiğini söyledi. Destici, Rusya'nın koronavirüs aşısını bulduklarına dair açıklamalarına ilişkin, "Rusya'dan gelen 'aşı bulundu' haberleri ya da dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen buna benzer haberler bir umut ışığı olsa da henüz net bir şekilde Covid-19'a karşı bir aşı geliştirildiğini söylemek mümkün gözükmüyor. Kesin bir sonuç verecek bir aşı geliştirilene kadar, ya da hastalığın tedavisini sağlayacak bir ilaç üretilene kadar Covid-19 ile mücadelemiz tedbirler ve tavsiyelerle yürüyecek. Devletin ve ilgili bakanlıkların bu konudaki tedbirlerine uyulmadığını, hatta uymamak için farklı yollara girildiğini görmekteyiz. Devletimizin, devleti yönetenlerin bütün gayreti koronavirüs ile mücadelede olumlu netice almak için vatandaşımızı genciyle yaşlısıyla korumak içindir. Bütün tedbirlere ve tavsiyelere uymak bizim için vatandaşlık görevidir" dedi.

'DEVLETİ, MİLLETİ TEHDİT EDEMEYECEKLER'Türkiye'nin yaklaşık 40 yıldır PKK terör örgütü ile mücadele ettiğini anımsatan Destici, şunları söyledi:

"Terörle ve teröristle müzakere olmaz, ancak mücadele olur. Mücadele ile terörü bitirirsiniz, teröristi ortadan kaldırırsınız. Ondan sonra bölgedeki vatandaşlarınızın devletten, devleti yönetenlerden bir talebi varsa elbette bunlar da karşılanır. 2015 yılından itibaren son 5 yıldır terörün tüm unsurlarına karşı devletimiz topyekün bir mücadele vermektedir. Büyük Birlik Partisi olarak da bunu destekliyor ve bu mücadelenin sonuna kadar yanında olduğumuzu büyük bir kararlılıkla ifade ediyorum. Amanos Dağları'nı ve buradaki terör yuvalarını hedefleyen 'Yıldırım-5 Operasyonu' jandarmamız, jandarma özel harekat, polis özel harekatımız ve güvenlik korucularımızla birlikte yürütülüyor. Toplam bin 448 personelin operasyona katıldığı bizzat İçişleri Bakanımız tarafından açıklandı. Kahramanlarımıza üstün başarılar diliyorum, rabbim yar ve yardımcıları olsun. İnşallah diğer operasyonlar gibi Yıldırım-5 Operasyonu'nda başarılı bir şekilde sürdürüleceğine olan inancımız ve kahraman güvenlik güçlerine güvenimiz tamdır. Biz inanıyoruz ki; bu operasyon sona erdiğinde Amanos Dağları ve çevresinde artık terör örgütlerinin hiçbir yuvası kalmayacak ve buradan devleti, milleti tehdit edemeyecekler. Terör eylemleri gerçekleştiremeyecekler. Sadece Yıldırım-5 Operasyonu'nda değil, diğer operasyonlarda da başarılı bir şekilde operasyonu yürüten bütün kahramanlarımıza başarılar diliyorum."

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Kaynak: DHA

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