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Son dakika haberleri! Derste rahatsızlanan öğretmen hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri! Derste rahatsızlanan öğretmen hayatını kaybetti

Son dakika haber: Kayseri'de derste rahatsızlanan bir öğretmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

TALAS, KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de derste rahatsızlanan bir öğretmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesinde bulunan Süleymanlı Mehmet Muammer Beluk Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde öğretmenlik yapan Murat kahraman(49), derste aniden rahatsızlandı. Rahatsızlanan öğretmen ambulansla Tomarza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayan Murat Kahraman hayatını kaybetti. - KAYSERİ

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