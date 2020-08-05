Son dakika haberleri! Derik'te elektrik kesintisi uygulanacak Son dakika haberine göre Mardin'in Derik ilçesinde elektrik kesintisi yapılacak.

Mardin'in Derik ilçesinde elektrik kesintisi yapılacak.

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Mardin İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Mardin ili Dikmen-1 Trafo Merkezi'nde TEİAŞ tarafınca röle değişim çalışmaları nedeniyle F9 Haramitepe fiderinde 7 Ağustos Cuma günü 10: 00-12: 00 saatleri arası, F10 Köseveli fiderinde 7 Ağustos Cuma günü 13: 00-14: 30 saatleri arasında ve F16 Denktaş fiderinde ise 7 Ağustos Cuma günü 14: 30-16: 00 saatleri arasında personelin can ve mal güvenliği açısından elektrik kesintisi uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada elektrik kesintisinden etkilenecek mahallelere ilişkin şu bilgi paylaşıldı:

"07 Ağustos Cuma günü 10: 00-12: 00 saatleri arasında, F9 Haramitepe fiderine bağlı; Atlı, Kanatlı, Kovalı, Kutluca mahalleleri, 07 Ağustos Cuma günü 13: 00-14: 30 saatleri arasında, F10 Köseveli fiderine bağlı; Köseveli mahallesi ve 07 Ağustos Cuma günü 14: 30-16: 00 saatleri arasında, F16 Denktaş fiderine bağlı; Adak, Ahmetli, Alibey, Denktaş, Doğancı mahalelerinde elektrik kesinti gerçekleştirilecek."

Kaynak: AA