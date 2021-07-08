Son dakika haberleri! Dergilik kullanıcılarına hediye kazandırmayı sürdürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Dergilik kullanıcılarına hediye kazandırmayı sürdürüyor

Son dakika haberleri! Dergilik kullanıcılarına hediye kazandırmayı sürdürüyor
Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberi... Dergilik uygulaması üzerinden herhangi bir günde makale ve podcast dinlemenin yanı sıra makale okuyan kullanıcılar çekilişe katılarak 40 adet cep telefonu ve 10 adet tabletten birini kazanma şansını yakalayacak.

Dergilik uygulaması üzerinden herhangi bir günde makale ve podcast dinlemenin yanı sıra makale okuyan kullanıcılar çekilişe katılarak 40 adet cep telefonu ve 10 adet tabletten birini kazanma şansını yakalayacak.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, ???????Türkiye'de dijital yayıncılık anlamında devrim başlatan Dergilik, kazandıran kampanyalar düzenlemeye devam ediyor.

Kullanıcılarına bu kez 40 adet cep telefonu ve 10 adet tablet verecek olan Dergilik'in ödüllerini kazanmak için uygulama üzerinden okumak ve dinlemek yeterli.

Türkiye'de en çok takip edilen dijital yayıncılık platformu haline gelen Dergilik'in 5 Eylül'e kadar sürecek kampanyasında okuyup dinlenen her makale ve podcast ile kazanma şansı artacak.

Süre sonuna kadar toplamda 945 çekiliş hakkı bulunacak Dergilik kullanıcıları, okudukları her makale ve dinledikleri her podcast için 15 adet Iphone 11, 15 adet Galaxy A02, 10 adet Galaxy S20 FE ve 10 adet 4G sim kart uyumlu 7 inç Alcatel 1T tablet olmak üzere toplam 40 adet cep telefonu ve 10 adet tabletten birini kazanma şansına sahip olacak.

Her gün toplam podcast dinleme için 5, makale okuma için 5, makale dinleme için de 5 çekiliş hakkı kazanılabilecek. Günlük çekiliş hakkı toplamda 15 ile sınırlı olacak.

Dergilik'in 1 Temmuz itibarıyla son 1 senede aktif kullanıcı sayısı 3,8 milyona ulaştı

Verilen bilgiye göre, 1.000'in üzerinde yerli ve yabancı yayını bünyesinde bulunduran Dergilik'in 1 Temmuz itibarıyla son 1 senede aktif kullanıcı sayısı 3,8 milyona ulaştı.

Şu ana kadar telefon ve tabletine Dergilik uygulamasını indirenler, yüzlerce dergi ve gazeteye aynı anda ulaşma imkanı buluyor.

Kullanıcılar gün geçtikçe uygulamadan daha fazla makale ve podcast dinliyor, zenginleştirilmiş makale içeriklerini çokça tercih ediyorlar.

Kullanıcılara okudukları sayfaya ayraç ekleyerek kaldıkları yerden devam etme ve "cropy" özelliği ile diledikleri sayfaları kesip saklama özelliği sunan Dergilik'te otomatik indirme seçeneği de bulunuyor.

Otomatik indirme talimatı verilen yayınlar güncel sayıları geldiğinde otomatik olarak telefona yükleniyor ve çevrim dışı olarak okunabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

511 milyon lirayla firar eden Tosuncuk'un cebinden 70 Brezilya Reali çıktı
511 milyon lirayla firar eden Tosuncuk'un cebinden 70 Brezilya Reali çıktı
Türkiye'nin ilk yerli tavuk ırkı, çiftçilere teslim edilmeye başlandı
Türkiye'nin ilk yerli tavuk ırkı, çiftçilere teslim edilmeye başlandı
Kimlik kartıyla seyahat edilebilen ülkelere artık 'fotoğrafsız' kimlikle gidilemeyecek
Kimlik kartıyla seyahat edilebilen ülkelere artık "fotoğrafsız" kimlikle gidilemeyecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Mustafa Varank Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli
Magazin Tarkan Kartal Tibet İbrahim Selim Burak Özçivit
Spor Ali Koç Erol Bulut Fatih Terim Aykut Kocaman Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! Dergilik kullanıcılarına hediye kazandırmayı sürdürüyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 10:24:54. #1.14#

title