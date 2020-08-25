Son dakika haberleri! Dereli'de sel böyle böyle gelmiş
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Son dakika haberleri! Dereli'de sel böyle böyle gelmiş

Son dakika gündem haberi: Dereli'de sel böyle böyle gelmiş Giresun'un Dereli ilçesinde derenin taştığı ana ilişkin yeni görüntü kaydı ortaya çıktı.

Son dakika haberleri! Dereli'de sel böyle böyle gelmiş
25.08.2020 00:16 | Son Güncelleme: 25.08.2020 00:16

Dereli'de sel böyle böyle gelmiş
Giresun'un Dereli ilçesinde derenin taştığı ana ilişkin yeni görüntü kaydı ortaya çıktı. Taşan derenin ilçe merkezine girdiği anlarda vatandaşların panikle kaçmaya çalıştıkları görülü

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

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