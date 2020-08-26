Son dakika haberleri! Dereli caddeleri selin üzerinden geçen 4 günün ardından büyük ölçüde temizlendi Son dakika 3. sayfa haberi... Dereli caddeleri selin üzerinden geçen 4 günün ardından büyük ölçüde temizlendi Giresun'un Dereli ilçesinde caddeler 22 Ağustos akşamı yaşanan selin üzerinden geçen 4 günün ardından büyük ölçüde temizlenirken, ilçe merkezinde dere yatağında bulanan yıkımlar da devam ediyor.

Dereli caddeleri selin üzerinden geçen 4 günün ardından büyük ölçüde temizlendi

GİRESUN - Giresun'un Dereli ilçesinde caddeler 22 Ağustos akşamı yaşanan selin üzerinden geçen 4 günün ardından büyük ölçüde temizlenirken, ilçe merkezinde dere yatağında bulanan yıkımlar da devam ediyor.

İlçedeki çalışmalar havadan da görüntülenirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yapılan çalışmaları yerinde inceliyor. Yapılan çalışmalar ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Süleyman Soylu, "Topyekün bir seferberlik var. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Dereli Belediyemizden Giresun belediyemize kadar. Bütün kurumlarımız, Orman Bakanlığımız DSİ'den, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza kadar bir taraftan özel teşebbüsümüz onlarda bilabedel araçlarını göndererek iş makinelerini göndererek yine diğer taraftan polisimiz jandarmamız, herkesin elinde küçük iş makineleri, herkesin elinde kürekler kazmalar kimisi dükkanı içini boşaltıyor, vatandaşımıza esnafımıza yardımcı oluyor. Elektrik idaresi, su herkes büyük bir gayret ortaya koymaya çalışıyor. Bir taraftan da yıkımlar gerçekleşiyor. Dereyi işgal eden olmaması gerektiğini düşündüğümüz binaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız hemen yıkıyor. 1-2 gün içinde daha net bir fotoğrafa ulaşmış oluruz. Büyük bir seferberlik olduğu apaçık ortada. Bu burada dururken arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

"Allah herkese böyle bir felaketten sonra da elbirliği nasip etsin"

Şuanda 8 köy yolunun kapalı olduğunu ve onları açma seferberliğinin devam ettiğini kaydeden Soylu "Burada görmüyorsunuz ama özellikle Espiye, Doğankent, Güce, Dereli'de bir iki tane daha ilçede köy yollarında çok büyük hasar ve tahribat var. Arazilerde büyük kaymalar var, heyelanlar var. Diyelim ki 35 km yolun 25 km'si 26 km'si gitmiş. Böyle bir tablo ile karşılaştık. Köprülerde hasar var. Bütün bu hasarın bir taraftan da onarımı devam ediyor. Bu devletin, milletle beraber tüm kurumları ve özel teşebbüsleri ile beraber tüm kurum ve kurumlarımız beraber büyük bir mücadelesidir. Herkes elinden gelen her şeyi yapıyor. Kimisi yemek dağıtıyor kimisi su veriyor. Kimisi vatandaşlar beraber dükkanını temizliyor. Allah kimseye böyle bir felaket yaşatmasın. Allah herkese böyle bir felaketten sonra da elbirliği nasip etsin. Burada bu elbirliği var. Yaklaşık 200'e yakın jandarmamız dükkanları temizliyor. Vatandaşın bunları tek başına temizlemesini beklemek de haksızlık olur. Ziraat Bankası var içeri 3,5 metre yüksekliğinde rusubat girmişti" ifadelerini kullandı.

Bakan Süleyman Soylu, sele maruz kalan ve mağdur olan vatandaşlara da minnettarlığını dile getirerek "Bir minnettarlığımda da selden mağdur olan maruz kalan vatandaşımıza. İlk dakikadan itibaren bir 'öf' bile demediler. Allaha şükürler olsun. Vakarları, sabırları ve bu olayın büyüklüğü karşısında cenabı Allah'ın yani bu konuda özellikle can kaybımız var, kayıplarımız var ama meselenin daha büyük olmadığı yönündeki şükürleri bizi de çalışma noktasında başka bir noktaya getirdi" diye konuştu.

Kaynak: İHA