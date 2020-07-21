Son dakika haberleri: Derebucak Kaymakamı ilçeye veda etti
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Son dakika haberleri: Derebucak Kaymakamı ilçeye veda etti

Gelen son dakika haberlerine göre Konya'nın Derebucak ilçesinde yaklaşık iki yıldır görev yaparken Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesine atanan Kaymakam Coşkun Doğan onuruna verilen yemekte ilçeye veda etti.

Son dakika haberleri: Derebucak Kaymakamı ilçeye veda etti
21.07.2020 12:06 | Son Güncelleme: 21.07.2020 12:30

Konya'nın Derebucak ilçesinde yaklaşık iki yıldır görev yaparken Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesine atanan Kaymakam Coşkun Doğan onuruna verilen yemekte ilçeye veda etti.

Beyşehir Kaymakamlığı tarafından Beyşehir Öğretmenevinde görev yaptığı ilçeye veda eden Kaymakam Coşkun Doğan onuruna verilen yemekte duygusal anlar yaşandı. Kaymakam Doğan konuşmasında, yaklaşık iki yıl süreyle Derebucak ilçesine hizmet etmeye çalıştığını ifade ederek, görevden ayrılırken Derebucak Kaymakamlığını kurumsal bir yapıya bürünmüş olarak bırakmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Doğan, ilçede yaşayan tüm vatandaşlarla yakın ilişkiler kurduklarının altını çizerek, "Kapımız herkese açıktı, hiç kimseyi dışlamadık, ötekileştirmedik. İlçemizde tüm kurumları aynı çatı altında topladık. Eski ilçe özel idare binasının ardından bir başka yıkım kararını da depreme dayanıklı olmadığı tespit edilen devlet hastanesi binası için aldırdık. Derebucaklılar inşallah önümüzdeki yıllarda yeni bir hastaneye kavuşacaklardır" dedi.

Derebucak'ta devletin düzen ve otoritesini tesis etmek için alınması gereken tüm tedbirleri daha göreve başladığı ilk günlerde alarak ilçede personel takip sistemini kurduklarını da vurgulayan Kaymakam Doğan, devlet idaresinin bir nizam idaresi olduğunu ve disiplini gerektirdiğinin altını çizerek, "Kendisine mesaiye geç gelmeyi, mesaiden erken ayrılmayı alışkanlık haline getiren memurları karşımıza aldık. Allah herkese helal kazanıp helal yemeyi nasip etsin. Genel olarak Derebucak'ta elimizden geldiğinin en iyisini yapmaya çalıştık. İnşallah bizden sonraki meslektaşlarımız da Derebucak'ı bizim bıraktığımız yerden daha ileri seviyeye götüreceklerdir"

Yemeğe katılan Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir de, Kaymakam Doğan'ın bölgeye veda edecek olmasının üzüntüsünü yaşadıklarını ancak idarecilik mesleğinde tayinle ayrılmanın olağan bir durum olduğunu dile getirdi. Özdemir, "Kaymakam Bey, bizim gördüğümüz, tespit ettiğimiz kadarıyla devletçi, dik duran, başarılı, çalışkan bir arkadaşımızdı. Bu özelliklerini görev yapacağı yerlerde de devam ettirmesini diliyoruz" dedi.

Yemeğe, Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Hüyük Kaymakamı Dilara Şenoğlu, Derbent Kaymakamı Yakup Papaker, Belediye Başkanı Adil Bayındır, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, davetliler katıldı. - KONYA

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Kaynak: İHA

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