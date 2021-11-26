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Son dakika haberleri! Dere yatağında şüpheli ölüm

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Dere yatağında şüpheli ölüm Kayseri'nin Talas ilçesinde bulunan bir dere yatağında erkek cesedi bulundu.

TALAS, KAYSERİ (İHA) - Dere yatağında şüpheli ölüm

KAYSERİ - Kayseri'nin Talas ilçesinde bulunan bir dere yatağında erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Derevenk Viyadüğü altında bulunan dere yatağında bir vatandaş ve şantiye bekçisi mont gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin ilk incelemelerinde dere yatağında hareketsiz yatan kişinin Emre G. olduğu belirlendi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde hareketsiz yatan gencin hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin dere yatağında yaptığı incelemenin ardından, Emre G.'nin cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberleri! Dere yatağında şüpheli ölüm

Son dakika haberleri! Dere yatağında şüpheli ölüm

Son dakika haberleri! Dere yatağında şüpheli ölüm

Dere yatağında şüpheli ölüm

Dere yatağında şüpheli ölüm

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İhlas Haber Ajansı / Eren Kan - Son Dakika Haberleri

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