Son dakika haberleri! Derande'de güreş ve kültür festivali iptal edildi
Gelen son dakika haberine göre Darende ilçesinde her yıl düzenlenen Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iptal edildi.
26.08.2020 09:13 | Son Güncelleme: 26.08.2020 09:16
Darende ilçesinde her yıl düzenlenen Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iptal edildi.
Darende Belediyesi, 29-30 Ağustos'ta yapılması öngörülen festivalinin, virüs salgını nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.
Belediyeden yapılan açıklamada, devam eden salgın nedeniyle bu yıl 67'incisi düzenlenecek olan Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivalinin iptal edildiği ve artan vaka sayılarından dolayı önümüzdeki yıla ertelenmesi yoluna gidildiği belirtildi.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA