Son dakika haberleri | Depremin şiddeti bir evin güvenlik kamerasında
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Son dakika haberleri | Depremin şiddeti bir evin güvenlik kamerasında

01.11.2020 02:01 | Son Güncelleme: 01.11.2020 02:05
Son dakika haberleri | Depremin şiddeti bir evin güvenlik kamerasında

Son dakika haberlerine göre İZMİR'de, merkes üssü Seferihisar olan 6.6 büyüklüğündeki depremin şiddeti, bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İZMİR'de, merkes üssü Seferihisar olan 6.6 büyüklüğündeki depremin şiddeti, bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan, 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem, bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Balçova ilçesindeki bir evde olduğu öğrenilen güvenlik kamerasında, depremin şiddeti saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, depreme yakalanan vatandaşların çığlıkları ve yardım çağrıları duyuldu. Sarsıntının şiddeti ile evde bulunan dolapların yerinden oynadığı görüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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