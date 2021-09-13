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Depremden etkilenince sel bölgesinin gönüllüsü oldu

İhlas Haber Ajansı / Vedat Yunus İkizoğlu - Haberler | Güncel

Depremden etkilenince sel bölgesinin gönüllüsü oldu İzmir depreminde insanların durumuna üzülünce kendi imkanlarımla sel bölgesine çalışmaya geldi Geçtiğimiz aylarda İzmir'de yaşanan depremden etkilenen gönüllü, televizyonda Kastamonu'da sel haberlerini izlediği sırada bundan etkilenerek...

Depremden etkilenince sel bölgesinin gönüllüsü oldu

İzmir depreminde insanların durumuna üzülünce kendi imkanlarımla sel bölgesine çalışmaya geldi

KASTAMONU - Geçtiğimiz aylarda İzmir'de yaşanan depremden etkilenen gönüllü, televizyonda Kastamonu'da sel haberler ini izlediği sırada bundan etkilenerek kendi imkanlarıyla otobüse binerek Bozkurt'a geldi. Türkiye Diyanet Vakfı'nda 1 aydır gönüllü olarak görev yapan genç, kendisine ihtiyaç olduğu sürece sel bölgesinde kalacağını kaydetti.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos'ta şiddetli yağışın ardından Ezine Çayı'nın taşması sonucu iş yerleri, çok sayıda ev su ve balçık altında kaldı, bazı binalar yıkıldı ve can kayıpları yaşandı. Sel felaketinin ardından yaraların sarılması için yoğun bir çalışma başlatıldı. Bu kapsamda İzmir'de ikamet eden 25 yaşındaki Efecan Çiçek, televizyonda sel bölgesinde yaşanan haberler i ve gelişmeleri takip etti. Geçtiğimiz aylarda İzmir'de yaşanan depremden etkilenen ve sel bölgesinde de insanların ihtiyaçlarının olabileceğini düşünen Efecan Çiçek, hiç düşünmeden kendi imkanlarıyla otobüse binerek selin en ağır yaşandığı Bozkurt ilçesine geldi. Yaklaşık 1 aydır Bozkurt'ta Türkiye Diyanet Vakfı'nın yürüttüğü çalışmalara gönüllü olarak katılan Efecan Çiçek, kendisine ihtiyaç duyduğu sürece sel bölgesinde birkaç hafta daha kalacağını kaydetti.

Depremden etkilenince sel bölgesinin gönüllüsü oldu

Aslen İzmirli olan 25 yaşındaki Efecan Çiçek, "Evde otururken televizyonda haberler i izledim. Bozkurt'ta sel felaketinin olduğunu gördüm. Burada yardıma ihtiyaç olabileceğini düşündüm ve otobüse binerek kendi imkanlarımla buraya geldim. Burada Türkiye Diyanet Vakfı'nın gönüllü olarak hizmetinde bulunuyorum. Daha öncesinde Türkiye Diyanet Vakfı'nda gönüllü bir hizmet olduğunu bilmiyordum. İnternet üzerinden başvuru yaptım ve şu anda gönüllüyüm. Burada hizmetlere koşuyoruz, çay dağıtıyoruz, yemek dağıtıyoruz, eşya taşıyoruz, insanlara yardımlara gidiyoruz. Devletimizden Allah razı olsun burada çok iyi bir şekilde çalışıyor. Yöneticilik kısmında bulunan buradaki insanlar gerçekten çok iyi koordinasyonda bulunuyor. Bozkurt'ta bütün yaralar sarılmaya başlandı. Burada her şey çok hızlı gelişiyor" dedi.

"Manevi kazanç sağlamak için gelmek istedim"

Geçtiğimiz aylarda İzmir'de yaşamış oldukları depremden dolayı insanların ne kadar muhtaç olduğunu gördüğünü anlatan Çiçek, "Bende, sel bölgesinde insanlara yardım edebileceğimi düşündüm. Buradaki insanlarında yardıma muhtaç olabileceğini düşündüm. Beni tetikleyen aslında bu oldu. Hem manevi boyuttu buraya gelmek istedim, buraya manevi kazanç sağlamak için gelmek istedim. Geldim ve burada mutluyum. Herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"İnsanlara yardım etmek beni çok mutlu etti"

Kendisine ihtiyaç duyulduğu sürece Bozkurt'ta kalacağını söyleyen Çiçek, "Birkaç hafta daha burada kalacağım. Buradaki işler azaldıktan sonra buradan gitmeyi düşünüyorum. Burada kaldığım süreçte insanlara yardım etmek beni çok mutlu etti. Manevi olarak iyi şeyler yaptığımı düşündürüyor. İyi bir insan olduğumu hissettiriyor. Benim gibi bütün duyarlı insanları bu ve bu gibi afetlerde gönüllü olarak hizmet etmelerini bekliyorum. Onları gönüllü olmaya davet ediyorum. Cesareti olamayan insanlara da belki örnek olabilirim. İnşallahta böyle olur" şeklinde konuştu.

Depremden etkilenince sel bölgesinin gönüllüsü oldu

Depremden etkilenince sel bölgesinin gönüllüsü oldu

Depremden etkilenince sel bölgesinin gönüllüsü oldu

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Depremden etkilenince sel bölgesinin gönüllüsü oldu
İhlas Haber Ajansı / Vedat Yunus İkizoğlu - Son Dakika Haberleri
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