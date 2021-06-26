Son dakika haberleri... Depremde ölümden döndü... Çocuklarını kurtardı, kendini ahırda buldu
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Son dakika haberleri... Depremde ölümden döndü... Çocuklarını kurtardı, kendini ahırda buldu

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Depremde ölümden döndü.

Depremde ölümden döndü... Çocuklarını kurtardı, kendini ahırda buldu

Deprem anından çocuklarını kurtardıktan sonra evden çıkan Orhan Mutlu, kaçarken damın çökmesi sonucu ahıra düştü

Ahıra düşen, üzerine taş gelen Mutlu, kurtulmayı düşünmezken çocuklarının yardımıyla kaldığı yerden çıkartıldı

ELAZIĞ - Depremde çocuklarını evden kurtaran 6 çocuk babası Orhan Mutlu (55), onlara evden aldığı battaniye ve süngerle birlikte koşarken damın çökmesi sonucu ahıra düştü, ölümden döndü.

Dün gece Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 21.28'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin en çok etkilediği Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Kuşbayırı Köyü'nde bir çok ev hasar gördü. Depreme evinde yakalanan ve çocuklarını hemen dışarı çıkartan Orhan Mutlu ise ölümden döndü. Çocuklarını bıraktıktan sonra onlara evden battaniye alıp kaçarken damın çökmesi sonucu ahıra düşen, üzerine taş gelen Mutlu, çocuklarının yardımıyla ufak bir yarayla kurtuldu, o anları İHA'ya anlattı.

Deprem anında çocukları kurtarmak için kaçtığını aktaran depremzede Orhan Mutlu, "Dışarıda çocukları kurtardım bir tane battaniye ve sünger aldım çocukları bahçeye götüreyim derken kendimi o anda ahırın içerisinde buldum. Evden çıktım ahırın damı çökünce aşağı düştüm. Taş koluma değdi kolumda biraz ağrıdı elimde de biraz yırtık var. Düştüğüm yerden çocuk gelip taşı kaldırdı beni oradan çıkardı. Hiçbir şey hissetmedim. Bir tesellim de kalmamıştı. Kurtulma şansımın olduğunu düşünmüyordum. Ama Allah-u Teala bizi kurtardı ve buradan sağ çıktık. Evimde hasar var. Eve giremiyoruz. Zaten çocuklar hep dışarıda kadınlar kendi işlerini dışarıda yapıyor içeri girmek yok" dedi.

Son dakika haberleri... Depremde ölümden döndü... Çocuklarını kurtardı, kendini ahırda buldu
Son dakika haberleri... Depremde ölümden döndü... Çocuklarını kurtardı, kendini ahırda buldu
Son dakika haberleri... Depremde ölümden döndü... Çocuklarını kurtardı, kendini ahırda buldu
Son dakika haberleri... Depremde ölümden döndü... Çocuklarını kurtardı, kendini ahırda buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu

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