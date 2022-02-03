Son dakika haberleri! Deprem nerede oldu? Son depremler
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AFAD ve Kandilli verilerine göre 3 Şubat 2022 Perşembe günü deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? Deprem nerede oldu? İşte, AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberler! Kandilli AFAD 3 şubat Akdeniz'de deprem mi oldu?
Deprem nerede oldu sorusunun yanıtı merak ediliyor. Nerede deprem oldu? Kandilli AFAD 3 şubat Akdeniz'de deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi 3 Şubat Perşembe günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!
Antalya ve Kıbrıs adası açıklarında saat 00.03'te 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, başta Kıbrıs adası olmak üzere Adana ve Mersin'de de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.03'te Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberler i ile vatandaşlara güncel deprem haberler i vermeye devam ediyor.