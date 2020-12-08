Son dakika haber! Denizlispor evinde kazanamıyor
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Son dakika haber! Denizlispor evinde kazanamıyor

08.12.2020 12:26 | Son Güncelleme: 08.12.2020 12:31
Son dakika haber! Denizlispor evinde kazanamıyor

Son dakika haber: Yukatel Denizlispor 2020-2021 sezonunda evinde oynadığı 5 maçta galibiyetle tanışamazken, deplasmanda oynadığı 6 lig maçında sadece bir galibiyet alarak 6 puanla 20. sıraya geriledi.

Yukatel Denizlispor 2020-2021 sezonunda evinde oynadığı 5 maçta galibiyetle tanışamazken, deplasmanda oynadığı 6 lig maçında sadece bir galibiyet alarak 6 puanla 20. sıraya geriledi.

Süper Lig'e Göztepe deplasmanında 5-1'lik yenilgiyle başlayan Denizlispor, kötü gidişatı devam ettiriyor. Kendi evinde oynadığı toplamda 5 maçta 2 beraberlik ve 3 yenilgi alarak galibiyetle tanışmayan yeşil-siyahlı ekip, deplasmanda oynadığı 6 maçta ise 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 20. sırada küme düşme potasında buluyor. Bu sezon kendi evinde galibiyetle tanışamayan Horoz, Ziraat Türki'ye Kupası'nda konuk ettiği Turgutluspor'a 2-1 yenilerek taraftarını hayal kırıklığına uğrattı. Kötü gidişata dur diyemeyen Denizlispor'da Teknik Direktör Prosinecki, Turgutluspor yenilgisi sonra yönetimle bir araya gelerek sözleşmesini karşılıklı olarak fesih etti. Yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçen Kenan Atik ise Denizlispor ile çıktığı 2 karşılaşmada 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile sahadan ayrıldı. Süper Lig'in 12. Haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan horoz, rakibini yenerek kötü gidişata dur demek istiyor.

-İHA-

Son dakika haber! Denizlispor evinde kazanamıyor
Son dakika haber! Denizlispor evinde kazanamıyor
Son dakika haber! Denizlispor evinde kazanamıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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