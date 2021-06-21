Son dakika haberleri... Denizlili sporcu halterde altın madalya kazandı
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Son dakika haberleri... Denizlili sporcu halterde altın madalya kazandı

Son dakika haberleri... Denizlili sporcu halterde altın madalya kazandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika spor haberi... Hafta sonu Bursa'da gerçekleşen U15 ve Yıldızlar Halter Türkiye Şampiyonasında 96 kiloda podyuma çıkan Denizlili Ali Osman Çınlar koparmada 75 kilogram, silkmede 95 kilogram kaldırarak toplamda 170 kilogram ile Türkiye Şampiyonu oldu.

Hafta sonu Bursa'da gerçekleşen U15 ve Yıldızlar Halter Türkiye Şampiyonasında 96 kiloda podyuma çıkan Denizlili Ali Osman Çınlar koparmada 75 kilogram, silkmede 95 kilogram kaldırarak toplamda 170 kilogram ile Türkiye Şampiyonu oldu.

Türkiye Halter Federasyonu tarafından 14 ile 19 Haziran tarihleri arasında Bursa Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksinde düzenlenen U15 ve Yıldızlar Halter Türkiye Şampiyonasında genç sporcular podyuma çıktı. 45 ilden 132 kadın, 218 erkek olmak üzere toplam 350 sporcunun yer aldığı şampiyonada Denizli 2 sporcu ile katıldı. 96 kilogramda yarışan ve ilk kez ulusal bir turnuvaya katılan Pamukkale Belediyespor Kulübü sporcusu Ali Osman Çınlar, U15 Halter Türkiye Şampiyonu olarak dikkatleri üzerine topladı. Genç yetenek, koparmada 75 kilogram, silkmede 95 kilogram olmak üzere toplamda 170 kilogram kaldırdı. Denizli'yi temsil eden bir diğer sporcu 67 kilogramda Fatih Çetin, Yıldızlar Türkiye beşincisi oldu.

İbanoğlu şampiyon halterciyi kutladı

Halter Türkiye Şampiyonasında 96 kilogramda altın madalya kazanan Ali Osman Çınlar'ı ve yıldızlarda Türkiye beşincisi olan Fatih Çetin'i tebrik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, kazanılan başarıda pay sahibi antrenörlerine ve kulüp yetkililerine teşekkür etti. - DENİZLİ

Son dakika haberleri... Denizlili sporcu halterde altın madalya kazandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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