Son dakika haberleri! Denizli Valisi Ali Fuat Atik, salgınla mücadeleyi değerlendirdi
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Son dakika haberleri! Denizli Valisi Ali Fuat Atik, salgınla mücadeleyi değerlendirdi

11.01.2021 12:15 | Son Güncelleme: 11.01.2021 12:19
Son dakika haberleri! Denizli Valisi Ali Fuat Atik, salgınla mücadeleyi değerlendirdi

Son dakika gündem haberine göre Denizli Valisi Ali Fuat Atik, sokağa çıkma kısıtlamalarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede olumlu sonuçlar verdiğini söyledi.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, sokağa çıkma kısıtlamalarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede olumlu sonuçlar verdiğini söyledi.

Vali Atik, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" nedeniyle Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muhammet Karaçay'ı ziyaret etti, ardından da çevrim içi katıldığı toplantıda, basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

Kentte salgına yönelik alınan tedbirler sayesinde vaka sayısında azalmalar olduğunu anlatan Atik, "HES uygulamasındaki rengimizin maviye doğru dönmesinde etkili olan vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Denizli'de ciddi anlamda vaka sayısında düşüşü gözlemliyoruz ve çok iyiye doğru gidiyoruz. İnşallah yakın zamanda bu illetten kurtulacağız diye umuyorum. Sokağa çıkma kısıtlamaları salgınla mücadelede olumlu sonuçlar verdi. Burada bir başarı varsa halkımızın başarısıdır. Biz sadece yönlendirici olduk bu." dedi.

Vatandaşların kurallara üst düzeyde uyum sağladığını anlatan Atik, ciddi bir problemle karşılaşmadan bu kısıtlama sürecini atlatmak istediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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