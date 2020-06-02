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Son dakika haberleri! Denizli Ticaret Odası Başkanı Erdoğan'ın acı günü

Gelen son dakika haberine göre Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan'ın annesi Müşerref Erdoğan hayatını kaybetti.

Son dakika haberleri! Denizli Ticaret Odası Başkanı Erdoğan'ın acı günü
02.06.2020 21:39 | Son Güncelleme: 02.06.2020 21:39

Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan'ın annesi Müşerref Erdoğan hayatını kaybetti.

Bir süredir hastanede tedavi gördüğü öğrenilen 75 yaşındaki Müşerref Erdoğan, akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Erdoğan'ın cenazesinin yarın Atanur Camisinde kılınacak öğle namazının ardından Servergazi Mezarlığına defnedileceği bildirildi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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