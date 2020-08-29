Son dakika haberleri | DENİZLİ Koronavirüsten ölen kişinin evinin önüne kurulan taziye çadırını polis kaldırdı
Son dakika gündem haberi: Koronavirüsten ölen kişinin evinin önüne kurulan taziye çadırını polis kaldırdıDENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, koronavirüs nedeniyle yaşamını kaybeden kişinin evinin önüne kurulan taziye çadırı, polis ekiplerince kaldırıldı.
29.08.2020 22:26 | Son Güncelleme: 29.08.2020 22:30
Koronavirüsten ölen kişinin evinin önüne kurulan taziye çadırını polis kaldırdı
DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, koronavirüs nedeniyle yaşamını kaybeden kişinin evinin önüne kurulan taziye çadırı, polis ekiplerince kaldırıldı.
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Kaynak: DHA