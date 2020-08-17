Son dakika haberleri... DENİZLİ Kapıya sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
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Son dakika haberleri... DENİZLİ Kapıya sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Son dakika haberlerine göre Kapıya sıkışan köpeği itfaiye kurtardıDENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde bir evin bahçesindeki demir kapının korkuluklarına sıkışan sokak köpeği itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

17.08.2020 15:04 | Son Güncelleme: 17.08.2020 15:12

Kapıya sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde bir evin bahçesindeki demir kapının korkuluklarına sıkışan sokak köpeği itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, bu sabah Hacıeyüplü mahallesinde meydana geldi. Bir sokak köpeği, evin bahçesindeki demir kapının korkuluklarından geçmek isterken, sıkıştı. Belinden demirlerin arasında sıkışan köpeği görenler itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, özel aparat ile demiri genişletip, sokak köpeğini sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen köpek, koşarak uzaklaşıp, gözden kayboldu.

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Son dakika haberleri... DENİZLİ Kapıya sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Kaynak: DHA

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