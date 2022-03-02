Son dakika haberleri | Denizli jandarması, zararlı içerikli 463 internet sitesine erişimi engelletti - Haberler

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Son dakika haberleri | Denizli jandarması, zararlı içerikli 463 internet sitesine erişimi engelletti

AA, Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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Son dakika haberleri | Denizli jandarması, zararlı içerikli 463 internet sitesine erişimi engelletti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Denizli İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü, geçen ay, dolandırıcılık faaliyetinde kullanıldığı, uyuşturucu ve terör örgütü propagandası yapıldığı ya da müstehcenlik içerdiği belirlenen 463 internet sitesine erişimin engellenmesini sağladı.

DENİZLİ (AA) - Denizli İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü, geçen ay, dolandırıcılık faaliyetinde kullanıldığı, uyuşturucu ve terör örgütü propagandası yapıldığı ya da müstehcenlik içerdiği belirlenen 463 internet sitesine erişimin engellenmesini sağladı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, şubat ayında, yasa dışı bahiste kullanılan 200, müstehcen içerikli 212, oltalama yöntemiyle dolandırıcılık faaliyetinde kullanılan 19, terör örgütü propagandası içeren 18, uyuşturucuyu öven 14 siteyi belirledi.

Gerekli işlemi yürüten jandarma, toplam 463 sitenin erişime kapatılmasını sağladı.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Siber Suçlarla Mücadele, İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Denizli, Güncel, Haberler

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