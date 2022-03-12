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Son dakika haberleri! Denizli İtfaiyesi araç filosunu genişletti

AA - Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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Son dakika haberleri! Denizli İtfaiyesi araç filosunu genişletti

Son dakika haberleri... Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına alınan tam donanımlı 5 itfaiye aracı hizmete başladı.

DENİZLİ (AA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına alınan tam donanımlı 5 itfaiye aracı hizmete başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Denizli'nin 19 ilçesindeki 42 istasyonda gece gündüz hizmet veren itfaiye ekiplerinin araç parkurunu genişlettiği kaydedildi.

Filoya 3 bin litre su kapasiteli 4 adet merdivenli itfaiye aracı ile su altı arama ve kurtarma aracının kazandırıldığı belirtilen açıklamada görüşlerine yer verilen İtfaiye Daire Başkanı Murat Başlı, Denizli halkının can ve malını koruyabilmek için kesintisiz görevleri başında olduklarını, yeni araçların güçlerine güç kattığını ifade etti.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

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