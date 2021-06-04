Son dakika haberleri | DENİZLİ HUSUMETLİSİNİ SOKAK ORTASINDA TÜFEKLE ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ
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Son dakika haberleri | DENİZLİ HUSUMETLİSİNİ SOKAK ORTASINDA TÜFEKLE ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... alacak nedeniyle aralarında husumet bulunan Ali Rıza Karaman'ı (40) sokak ortasında av tüfeğiyle vurup yaralayan çiftçi Murat Tün (39), aynı silahla intihar etti.

alacak nedeniyle aralarında husumet bulunan Ali Rıza Karaman'ı (40) sokak ortasında av tüfeğiyle vurup yaralayan çiftçi Murat Tün (39), aynı silahla intihar etti. Ağır yaralanan Karaman da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Kızılcasöğüt Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik yapan Murat Tün, iddiaya göre borç- alacak nedeniyle arasında husumet bulunan tüccar Ali Rıza Karaman ile Denizli Bulvarı üzerinde karşılaştı. Burada Tün ile Karaman arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Tün otomobilinde bulunan av tüfeği ile Karaman'a üzerine ateş açtı. Karaman vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla ağır yaralanırken, Tün ise olayın ardından silahını başına dayayarak ateşledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Tün'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Karaman ise Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karaman da doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Tün'ün cenazesi, savcının incelemesinin ardından Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika haberleri | DENİZLİ HUSUMETLİSİNİ SOKAK ORTASINDA TÜFEKLE ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ
Son dakika haberleri | DENİZLİ HUSUMETLİSİNİ SOKAK ORTASINDA TÜFEKLE ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ
Son dakika haberleri | DENİZLİ HUSUMETLİSİNİ SOKAK ORTASINDA TÜFEKLE ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ
Son dakika haberleri | DENİZLİ HUSUMETLİSİNİ SOKAK ORTASINDA TÜFEKLE ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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