Son dakika haberleri | Denizli'deki uyuşturucu operasyonuna 14 tutuklama
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Son dakika haberleri | Denizli'deki uyuşturucu operasyonuna 14 tutuklama

08.03.2021 16:53 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:57
Son dakika haberleri | Denizli'deki uyuşturucu operasyonuna 14 tutuklama

Son dakika gündem haberine göre DENİZLİ'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 30 şüpheliden 14'ü tutuklanırken, 16 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DENİZLİ'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 30 şüpheliden 14'ü tutuklanırken, 16 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente başka illerden uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, takibe aldıkları şüphelilerin aracını durdurdu. Aramada, şüphelilerin iç çamaşırları içine gizlenmiş 152 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin bağlantılı olduğu tespit edilen 30 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 59 gram eroin, 32 gram sentetik uyuşturucu, 54 gram esrar ve 75 sentetik hap, kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği ile 122 mermi ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklanırken, 16 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Son dakika haberleri | Denizli'deki uyuşturucu operasyonuna 14 tutuklama
Son dakika haberleri | Denizli'deki uyuşturucu operasyonuna 14 tutuklama
Son dakika haberleri | Denizli'deki uyuşturucu operasyonuna 14 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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