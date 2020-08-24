Son dakika haberleri | Denizli'deki uyuşturucu operasyonu: 11 kişi tutuklandı
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Son dakika haberleri | Denizli'deki uyuşturucu operasyonu: 11 kişi tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre DENİZLİ'de, polisin uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik düzenlediği operasyonda, bir miktar uyuşturucu madde ile yakalanıp, adliyeye sevk edilen 24 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Son dakika haberleri | Denizli'deki uyuşturucu operasyonu: 11 kişi tutuklandı
24.08.2020 22:12 | Son Güncelleme: 24.08.2020 22:15

DENİZLİ'de, polisin uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik düzenlediği operasyonda, bir miktar uyuşturucu madde ile yakalanıp, adliyeye sevk edilen 24 şüpheliden 11'i tutuklandı. Diğer 13 şüpheli ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik dün operasyon düzenledi. Üç ayrı arazide yapılan aramada toplam 237 kök hintkeneviri ele geçirildi. Polisin 3 şüphelinin evinde yaptığı aramada, 645 gram kubar esrar ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.Öte yandan Narkotik polisi, operasyon kapsamında uyuşturucu ticareti yapan ve 'torbacı' olarak bilinen sokaklarda uyuşturucu satan 21 kişiyi de gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 1 adet hassas terazi, 126 gram eroin, 9 gram metamfetamin ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirdi. Operasyonlarda gözaltına alınan toplam 24 şüpheli polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 11'i tutuklandı. Diğer 13 şüpheli ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


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Kaynak: DHA

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